Israel und Libanon verschieben Gespräche über Seegrenze

Nach einer kurzen Begegnung ohne konkrete Ergebnisse haben Vertreter Israels und des Libanon eine Verhandlungsrunde über ihre gemeinsame Seegrenze im Mittelmeer beendet. Eine neue Gesprächsrunde sei in zwei Wochen am 28. Oktober geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Kreisen der UN und der libanesischen Armee. Medien beider Länder hatten vom ersten Treffen dieser Art seit 30 Jahren berichtet.

SN/APA (AFP)/MAHMOUD ZAYYAT Zeichnet sich eine Lösung für den jahrelangen Konflikt ab?