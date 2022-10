Israel: Glaube an den Frieden verloren

Der Historiker Tom Segev sieht anders als früher keine Lösung mit den Palästinensern mehr. Auch innerhalb Israels wird die Spaltung stärker. Das hat historische Gründe, die er — pünktlich zu den Wahlen am Dienstag — in einem Buch erklärt.

Tom Segev sitzt im Arbeitszimmer in Jerusalem. Der Bildschirm überträgt das Bild aus Salzburg. Durch das Fenster blickt er auf den Berg Zion mit der Dormitio-Abtei, die Kaiser Wilhelm II. gegenüber der Altstadt erbauen ließ. Dieser Blick war Inspiration für sein Buch "Jerusalem Ecke Berlin" (Siedler, 416 S., 32,90 Euro), in dem Segev, 1945 in Jerusalem geboren und einer der bekanntesten Historiker Israels, seine Familiengeschichte aufarbeitet. Sie ist eng verwoben mit der Geschichte des Staates. Berühmt wurde er mit "Die ...