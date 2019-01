Israel urgiert weltweite Zunahme antisemitischer Angriffe

Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags hat die israelische Regierung einen weltweiten Anstieg antisemitischer Taten angeprangert. Bei drei Attacken in den USA und Frankreich seien im vergangenen Jahr insgesamt 13 Juden getötet worden, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht des israelischen Diaspora-Ministeriums.

SN/APA (AFP)/ABIR SULTAN Benjamin Netanyahu warnt vor "Antisemitismus der extremen Linken"