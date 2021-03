Israel wählt aus, wer wählt

Wegen Corona sitzen viele Israelis im Ausland fest - und können dort nicht an Wahlen teilnehmen. Nun wird die Regierung beschuldigt, nur Menschen heimkehren zu lassen, die sie unterstützen.

Der Druck auf die israelische Regierung wegen des offiziell abgeriegelten internationalen Flughafens wächst. Ein Bericht eines Fernsehsenders hatte am Wochenende enthüllt, dass israelische Staatsbürger zwar trotz Flughafensperre systematisch ins Land gelassen werden - allerdings nur solche, die bei der anstehenden Wahl für die Regierung von Premier Benjamin Netanjahu stimmen könnten.

In Israel wird am 23. März zum vierten Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren ein neues Parlament gewählt. Derzeit liegt der regierende rechtskonservative Likud von Netanjahu in ...