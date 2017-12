Israelis demonstrieren gegen Netanyahu und Korruption

Am fünften Wochenende in Folge haben am Samstagabend in Tel Aviv Tausende Israelis gegen Korruption und den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu demonstriert. Der israelische Rundfunk meldete am Sonntag, rund 4.000 Menschen hätten sich an dem Protestmarsch auf dem Rothschild-Boulevard beteiligt. Netanyahu wird vorgeworfen, illegal Geschenke reicher Geschäftsleute angenommen zu haben.

SN/APA (AFP)/GALI TIBBON Netanyahu wird vorgeworfen, illegal Geschenke angenommen zu haben