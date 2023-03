Israelis wollen "nicht in eine Diktatur segeln"

Zehntausende protestierten am "Tag gegen die Diktatur" wegen der geplanten Justizreform - mit Sperren von Straßen, See- und Luftwegen.

Auf den Bannern, die sie an ihre Boote gebunden hatten, stand: "Wir wollen nicht in eine Diktatur segeln." Vor dem Hafen von Haifa fuhren am Donnerstag Dutzende Boote und Yachten, um die Ankunft und Abfahrt von Schiffen zu unterbrechen. Unter den Demonstranten waren die ehemaligen Kommandeure der israelischen Marine, Ami Ajalon und David Ben-Bescht. "Wir sind gekommen, um zu zeigen, wie weit wir bereit sind zu gehen, um das Land zu schützen, damit es jüdisch und demokratisch bleibt", sagten sie.

...