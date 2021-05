Israelische Bodentruppen dringen in Gazastreifen vor

Israelische Bodentruppen sind am Donnerstagabend in den Gazastreifen vorgedrungen. Dies teilte die israelische Armee mit. Zuvor hatte Israel nach tagelangem Raketenbeschuss aus dem Palästinensergebiet heraus zusätzliche Truppen an die Grenze verlegt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu stimmte die Bürger des Landes auf einen längeren Einsatz im Gazastreifen ein. In mehreren israelischen Städten gab es Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und arabischen Bewohnern.

Die radikal-islamische Hamas feuerte weitere Raketen auf israelische Städte wie Tel Aviv. Tausende Menschen im Süden Landes flüchteten sich in Luftschutzbunker. Israels Verteidigungsminister Benny Gantz genehmigte die Mobilisierung von weiteren 9.000 Reservisten. Dies teilte sein Büro am Donnerstag mit. Die zusätzlichen Kräfte sollen demnach unter anderem dem südlichen und zentralen Regionalkommando der Streitkräfte zugeteilt werden. Am Dienstag hatte die israelische Armee bereits 5.000 Reservisten mobilisiert.

In Petah Tikva nahe Tel Aviv wurden fünf Menschen verletzt, als ein Geschoß aus dem Gazastreifen in einem Wohnkomplex einschlug. Aus dem Libanon wurden israelischen Angaben zufolge drei Raketen auf Israels Norden gefeuert. Die Geschoße seien im Meer gelandet, teilte das israelische Militär am Donnerstagabend mit. Dabei sei weder jemand verletzt noch Schaden angerichtet worden.

Seit Montagabend beschießen militante Palästinenser Israel massiv mit Raketen. Die israelische Armee reagiert auf den Beschuss mit dem umfangreichsten Bombardement seit dem Gaza-Krieg des Jahres 2014. Nach israelischen Angaben feuerten militante Palästinenserorganisationen wie die Hamas und der Islamische Jihad bisher 1.750 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Dabei wurden in Israel sieben Menschen getötet, darunter ein Kind sowie ein Soldat.

Im Gazastreifen starben seit der Eskalation der Gewalt nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mehr als 100 Menschen. Zudem meldeten die Gesundheitsbehörde knapp 500 Verletzte.

Die israelische Armee beschoss am Donnerstag mehrere Gruppen von Hamas-Kämpfern, die Panzerabwehrraketen abfeuern wollten. Insgesamt vier militante Trupps seien aufgespürt und angegriffen worden, teilte das Militär mit. Zudem hätten Streitkräfte ein Militärgelände mit drei Vorrichtungen zum Abschuss von Panzerabwehrraketen auf einem Gelände der Hamas getroffen. Eine Anlage des Hamas-Geheimdienstes sei beschossen worden. In Gaza-Stadt wurde ein sechsstöckiges Wohnhaus zerstört, das nach israelischen Angaben der Hamas gehörte. Auf israelischer Seite wurden nach Angaben der Polizei fünf Menschen nahe Tel Aviv verletzt, als eine von Palästinensern abgefeuerte Rakete in ein Gebäude einschlug.