Israelische Gegenangriffe auf Ziele im Libanon und in Gaza

Als Reaktion auf den schweren Raketenbeschuss vom Vortag hat Israel in der Nacht auf Freitag Ziele im Libanon sowie im Gazastreifen angegriffen. In der Früh berichtete das israelische Militär auf Twitter von Angriffen im Libanon, weitere Details wurden aber keine bekanntgegeben. Medienberichten zufolge gab es Explosionen südlich der Stadt Tyros. In der Nähe soll sich ein palästinensisches Flüchtlingslager befinden. In der Nacht hatte Israel bereits Angriffe in Gaza geflogen.

BILD: SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED Explosionen und Rauch über Gaza