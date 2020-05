Israelische Polizei erschoss Palästinenser in Jerusalem

In der Altstadt von Jerusalem hat die israelische Polizei eine Palästinenser erschossen, weil er bewaffnet gewesen sein soll. Später habe sich aber herausgestellt, dass der Mann unbewaffnet und möglicherweise verwirrt gewesen sei, berichtete der israelische Sender Kanal 13 am Samstag. Der Mann habe einen verdächtigen Gegenstand bei sich gehabt, so die Polizei.

Ein Polizeisprecher sagte, eine Polizeipatrouille habe den Verdächtigen entdeckt. Er habe einen verdächtigen Gegenstand bei sich gehabt, der wie eine Pistole ausgesehen habe. Die Polizisten hätten den Mann aufgefordert stehen zu bleiben und ihn dann zu Fuß verfolgt. Dabei habe einer der Polizisten das Feuer eröffnet und den Mann getötet. Der Sprecher äußerte sich nicht dazu, ob der Palästinenser tatsächlich eine Waffe bei sich trug. Quelle: Apa/Ag.