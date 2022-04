Israelische Regierung wackelt nach Tempelberg-Zusammenstößen

Nach den Zusammenstößen am Tempelberg in Jerusalem hat die arabische Raam-Partei mit einem Rückzug aus der Koalitionsregierung von Israels Ministerpräsident Naftali Bennett gedroht. Die Raam-Partei und ihre vier Abgeordneten gaben am Sonntagabend in einer Erklärung bekannt, ihre Beteiligung an der Koalition "auszusetzen". Wenn die Regierung das harte Vorgehen gegen palästinensische Demonstranten nicht beende, "werden wir geschlossen zurücktreten", warnte die Partei.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Raam-Chef Abbas droht Auszug aus israelischer Regierung