Israelische Überlebende berichten über Hamas-Terror in Wien

"Es war nicht nur ein Abschlachten auf einer Party, kein normaler Angriff auf Juden. Es war eine grausame Attacke gegen die Menschlichkeit", sagt der Israeli Ahia Meir-Malul, ein Überlebender des Hamas-Angriffs auf ein Festival in Israel, zur APA. Er und sein Freund Oz Iachbes waren am Montag in Wien, um bei einer Kundgebung der Aktion "Bring them home now!" zur Erinnerung an die rund 240 Geiseln von ihrem Erlebten zu erzählen.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Ahia Meir-Malul (links) und Oz Iachbes haben den Hamas-Terror überlebt