Israelischer Außenminister Cohen erstmals in Bahrain

Der israelische Außenminister Eli Cohen ist zum ersten Mal zu Besuch in Bahrain. Er landete Sonntagabend in dem Golfstaat, wie ein Sprecher bestätigte. Es sei der erste Besuch Cohens in einem der Golfstaaten, die 2020 Annäherungsabkommen mit Israel unterzeichnet hatten. Cohen werde seinen Amtskollegen Abdullatif Al-Sajani treffen, die israelische Botschaft offiziell an ihrem dauerhaften Standort in Manama einweihen sowie mehrere Vereinbarungen beider Länder unterzeichnen.

BILD: SN/APA/AFP/GERGELY BESENYEI Der israelische Au§enminister Eli Cohen (Archivbild)