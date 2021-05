Israelischer Bürgermeister berichtet von "Kristallnacht"

Der eskalierende Konflikt mit den Palästinensern bringt Israel an den Rand eines Bürgerkrieges. In der Stadt Lod haben marodierende Araber am Dienstagabend mehrere Synagogen und hunderte Autos angezündet, berichtete Bürgermeister Yair Revivo nach Angaben der "Times of Israel" (Onlineausgabe). "Das ist eine Kristallnacht in Lod", sagte er mit Blick auf die nationalsozialistischen Judenpogrome vom November 1938 im Deutschen Reich, dem damals auch Österreich angehörte.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Ein Rabbi in der niedergebrannten Torah-Schule von Lod