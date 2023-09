Israelischer Präsident Herzog zu Gast in Wien

Der israelische Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog wird am Dienstagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Inneren Burghof mit militärischen Ehren empfangen. Nach Pressestatements gedenken die beiden Staatsoberhäupter mit einer Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichi-Park der im Holocaust ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich.

BILD: SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Israels Staatsoberhaupt Herzog wird von Van der Bellen empfangen