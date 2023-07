Israelischer Soldat bei Einsatz in Jenin getötet

Ein israelischer Soldat ist in der palästinensischen Stadt Jenin im Westjordanland erschossen worden. Der Unteroffizier sei am Mittwochabend im Einsatz durch Schüsse getötet worden, teilte die Armee in der Nacht mit. Auf israelischer Seite ist er das erste Todesopfer seit Beginn der Militäroffensive am Montag. Auf der Gegenseite wurden mindestens zwölf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt. Israels Armee hatte am Abend mit dem Abzug der Truppen aus Jenin begonnen.

BILD: SN/APA/AFP/JAAFAR ASHTIYEH Israelische Truppen begannen mit Abzug aus Jenin