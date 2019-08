Israels Armee erschoss vier Palästinenser an Grenze zu Gaza

Israelische Truppen haben am Samstag vier Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen erschossen. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet, "nachdem einer der Terroristen über die Barriere geklettert ist und eine Granate auf die Soldaten warf", sagte ein Armeesprecher. An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel kommt es immer wieder zu Gewalt.

SN/APA (AFP)/JAAFAR ASHTIYEH Kein Ende der Gewalt absehbar