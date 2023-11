Israels Armee will Fluchtkorridor nach Süd-Gaza offen halten

Israels Armee will nach Darstellung eines Sprechers auch am Donnerstag Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen die Flucht in den Süden ermöglichen. "Wir werden diesen humanitären Korridor in den Süden weiterhin aufrechterhalten", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwoch. Dies gelte auch für Donnerstag. Demnach hätten am Mittwoch schätzungsweise 50.000 Menschen den Evakuierungskorridor genutzt.

BILD: SN/APA/AFP/DAPHNE LEMELIN Israels Truppen sind derzeit vor allem in Nord-Gaza im Einsatz