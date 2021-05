Israels Luftwaffe bombardiert Hamas-Tunnelsystem in Gaza

Israels Luftwaffe hat in der Nacht auf Donnerstag erneut Teile des weitläufigen Tunnelsystems der im Gazastreifen herrschenden Hamas bombardiert. Binnen 24 Stunden seien Dutzende weitere Ziele der sogenannten Metro in dem Palästinensergebiet angegriffen worden, teilte die israelische Armee in der Früh mit. Außerdem seien im Küstengebiet weitere Ziele beschossen worden: das Haus eines Kommandanten in Chan Junis, eine Hamas-Waffenfabrik sowie mehrere Raketenabschussrampen.

SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED Luftangriffe im Gazastreifen