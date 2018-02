Israels Militär schoss iranische Drohne ab

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine iranische Drohne abgeschossen, die von Syrien aus in israelischen Luftraum eingedrungen sei. Im Gegenzug habe die Luftwaffe eine iranische Kontrollstellung in Syrien angegriffen, von der aus die Drohne gestartet und gesteuert worden sei, teilte das Militär am Samstag mit.

Ein israelischer F-16-Kampfjet sei von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden. Das Flugzeug sei in Israel abgestürzt, die Piloten seien aber in Sicherheit. Der Iran gilt als erbitterter Feind Israels und unterstützt den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Bürgerkrieg direkt und indirekt über die von ihm maßgeblich gesteuerte Hisbollah-Miliz aus dem Libanon, die ebenfalls mit Israel verfeindet ist. (Apa/Ag.)