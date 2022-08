Israels Militär stellt sich auf längeren Einsatz ein

Die israelischen Streitkräfte stellen sich nach der Tötung eines militanten Palästinenserführers im Gazastreifen auf einen längeren Einsatz ein. "Das Militär ist auf eine einwöchige operative Tätigkeit vorbereitet, entsprechend der Anweisung der politischen Ebene und des Generalstabschefs", teilte das Militär am Samstag mit. Angriffe auf den Gazastreifen dauerten in der Früh an.

SN/APA/AFP/MAHMUD HAMS Israel tötete gezielt einen Anführer des Islamischen Jihads