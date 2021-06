Israels neue Regierung soll bis nächsten Montag stehen

Nach langem Hin und Her soll in Israel nun innerhalb einer Woche die endgültige Entscheidung über die künftige Regierung fallen. Das Parlament werde spätestens am Montag nächster Woche über das geplante Acht-Parteien-Bündnis abstimmen, gab Parlamentspräsident Yariv Levin am Montag in Jerusalem bekannt. Das genaue Datum werde er noch nennen. Der Politiker der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin NetanAahu betonte, er halte sich mit diesem Zeitrahmen ans Gesetz.

Ultrarechter Bennett soll Israels neuer Premier werden