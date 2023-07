Israels Parlament entscheidet über Justizreform

In Israel geht der von der rechts-religiösen Regierung geplante Umbau der Justiz in eine entscheidende Phase. Am Montag wird im israelischen Parlament in Jerusalem eine entscheidende Abstimmung über einen Kernteil des umstrittenen Umbaus der Justiz durch die rechtsreligiöse Regierung von Benjamin Netanyahu erwartet. Der Premier wurde unterdessen nach einer Herz-OP aus dem Spital entlassen.

BILD: SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Israels Parlament Knesset