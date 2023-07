Israels Parlament soll über strittige Justizreform abstimmen

Israels Parlament wird voraussichtlich am Montag final über ein Kernelement der umstritten Regierungspläne zum Umbau der Justiz abstimmen. Die Knesset in Jerusalem war dazu am Sonntag zu einer Marathonsitzung zusammengekommen, um über den Gesetzentwurf zu beraten. Mit der finalen Abstimmung wird nicht vor Montagnachmittag gerechnet. Am Sonntag liefen im Hintergrund weiter Bemühungen um einen Kompromiss.

BILD: SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Proteste gegen die Justizreform in Israel