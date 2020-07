Israels Präsident ermahnt Regierung zu Zusammenarbeit

In Israel hat Staatspräsident Reuven Rivlin die Regierung ermahnt, sich in der Coronakrise auf Sacharbeit zu konzentrieren. "Wie alle Bürger dieses Landes betrachte ich die Entwicklungen in der Knesset mit großer Sorge, da sie die ohnehin fragilen Beziehungen der Koalitionspartner erschüttern", schrieb Rivlin am Donnerstag bei Twitter. "Als Bürger und im Namen aller sage ich: Reißt euch zusammen!"

SN/APA (AFP)/MICK TSIKAS Tadel von Reuven Rivlin