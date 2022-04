Israels Regierung verliert überraschend die Mehrheit

Politisches Drama in Israel: Eine Abgeordnete der israelischen Regierungspartei Yamina ist überraschend aus der Koalition ausgetreten. Die Koalitionsvorsitzende Idit Silman habe dies schriftlich dem Ministerpräsidenten Naftali Bennett (Yamina) mitgeteilt, bestätigte eine Sprecherin Silmans am Mittwoch. Damit verliert Bennetts Bündnis seine hauchdünne Mehrheit im Parlament. Unklar ist, was dieser Schritt für die Zukunft der Koalition bedeutet.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Ministerpräsident Naftali Bennett muss einen Rückschlag hinnehmen