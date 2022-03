Israels Regierungschef Bennett positiv getestet

Der israelische Regierungschef Naftali Bennett hat sich nach Angaben seines Büros mit dem Coronavirus infiziert. Der 50-Jährige habe ein positives Testergebnis erhalten, fühle sich aber gut, hieß es in der Mitteilung vom Montag. Er werde seine Arbeit von zu Hause fortsetzen. Am Sonntag war Bennett in Jerusalem mit US-Außenminister Antony Blinken zusammengetroffen. Blinken werde sich nun testen lassen, teilte sein Sprecher mit.

SN/APA/AFP/POOL/ABIR SULTAN Handshake mit US-Au§enminister Blinken