Israels Regierungschef trifft Scholz nach Besuch in Moskau

Nach einem Überraschungsbesuch in Moskau will Israels Ministerpräsident Naftali Bennett am Samstagabend in Berlin mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz über den Ukraine-Konflikt beraten. Das verlautete aus deutschen Regierungskreisen. Das Treffen wurde auch vom Büro Bennetts in Israel bestätigt. Scholz hatte erst vor drei Tagen Jerusalem besucht.

