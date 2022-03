Israels Regierungschef will im Ukraine-Krieg vermitteln

Der israelische Regierungschef Naftali Bennett ist als Vermittler im Ukraine-Krieg zu einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin nach Moskau gereist. Dies wurde am Samstag zeitgleich in Jerusalem und Moskau bestätigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Bennett um Vermittlung gebeten.

Israel hat gute Beziehungen zu beiden Ländern, befindet sich daher aber auch in einem Zwiespalt. Es will seinen wichtigsten Bündnispartner, die USA, nicht verärgern, ist aber gleichzeitig aus strategischen Gründen vom Wohlwollen Moskaus abhängig, unter anderem in den Konflikten mit Syrien und dem Iran.