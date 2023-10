Israels Vertrauenskrise und der Plan für "den Tag danach"

In Israel soll eine Untersuchungskommission das politische Versagen am 7. Oktober aufarbeiten. Doch reicht das?

Es sind die seltenen Auftritte von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. In einer Ansprache richtete er sich am Mittwochabend an die Nation. In Schwarz gekleidet bekräftigt er das Ziel, die radikalislamische Hamas im Gazastreifen zu zerstören, und stellt eine Bodenoffensive in Aussicht. Netanjahu redet vom "Sieg", vom "Ausradieren der Hamas". Doch zwei Worte meidet er seit dem schlimmsten Massaker in der israelischen Geschichte: "Verantwortung und Schuld".

Stattdessen stellt Netanjahu eine Untersuchung der Ereignisse nach dem Krieg in Aussicht. "Dieses Versagen wird umfassend untersucht, alle werden Antworten geben müssen - auch ich." Verteidigungsminister Joaw Galant und die Chefs israelischer Geheimdienste haben bereits eigene Fehler eingestanden.

Dabei spricht die überwiegende Mehrheit der Israelis der politischen Führung ihres Landes kein Vertrauen mehr aus. Lediglich 18 Prozent der Befragten vertrauen laut Untersuchungen des israelischen Demokratieinstituts (IDI) noch der Regierung. Laut IDI der niedrigste Stand seit Beginn seiner Messung 2003. Besonders auffällig ist der Vertrauensverlust auf 31 Prozent innerhalb Netanjahus Wählerschaft. Im Juni waren es 42 Prozent.

Während Netanjahu in seiner Ansprache kaum neue Informationen über den andauernden Krieg zwischen Israel und der Hamas lieferte, äußerte er sich doch zu einer Bodenoffensive: "Wir bereiten uns auf einen Bodenangriff vor. Ich werde nicht angeben, wann, wie und mit wie vielen. Ich werde auch nicht näher auf die verschiedenen Überlegungen eingehen, von denen die Öffentlichkeit größtenteils nichts weiß", sagte er. "Und so soll es sein. Das ist der Weg, damit wir das Leben unserer Soldaten schützen."

Unterstützung für das Vorgehen bekommt Israel von Österreich. Am Mittwoch besuchte Kanzler Karl Nehammer den israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog. Nehammer betonte bei dem Treffen: "Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen - in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht."

In der Nacht auf Donnerstag sind einige israelische Bodentruppen in den Norden des Gazastreifens eingedrungen. Dabei wurden mehrere Einrichtungen der Hamas angegriffen. Die Soldaten haben sich bereits am Donnerstagmorgen wieder aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Der Einfall sei eine "Vorbereitung auf die nächsten Phasen des Kampfes" gewesen, erklärte das Militär.

Es wird befürchtet, dass es mit Beginn der Bodenoffensive unmöglich wird, über die Freilassung der etwa 220 Geiseln zu verhandeln. Laut der Hamas seien durch israelische Luftangriffe "schätzungsweise" 50 Geiseln getötet worden. Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen.