Ist etwas faul beim britischen Premierminister Rishi Sunak?

Gegen den konservativen Regierungschef in Großbritannien wird wegen eines möglichen Interessenkonflikts ermittelt.

Eigentlich wollte der britische Premierminister Rishi Sunak mit einer positiven Nachricht in die Woche starten. Eine Initiative soll es Schülern ermöglichen, schneller und besser Mathematik zu lernen. Tatsächlich scheint es aber, als habe sich der 42-Jährige selbst verkalkuliert. Denn gegen ihn wird ermittelt - wegen eines möglichen Interessenkonflikts. Das Thema prägte am Dienstag die Titelseiten der Tageszeitungen. Der "Daily Star" fragte: "Is dishy Rishy fishy?". Ist etwas faul bei dem Premier? Die konservative britische Regierung kommt damit nicht aus den ...