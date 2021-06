Ist Hisbollah-Führer Nasrallah tot?

Die Gerüchte über eine Covid-Erkrankung werden dichter.

Seit Wochen kursieren die Gerüchte. Der charismatische Hassan Nasrallah, Führer der libanesischen Hisbollah, sei schwer erkrankt, "wahrscheinlich an Covid". Das berichten nun auch saudische Medien und der israelische Rundfunk. In der Nacht auf Dienstag wurde sogar der Tod des einflussreichen schiitischen Geistlichen gemeldet - und in den sozialen Medien auf der sunnitisch dominierten Arabischen Halbinsel mit fröhlich-ironischen Bemerkungen kommentiert.

Es begann am 7. Mai. An diesem Tag wird der einst vom iranischen Ayatollah Khomeini ausgerufene Jerusalem-Tag mit antiisraelischen ...