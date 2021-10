Ist Kernkraft grün oder nicht - das ist die Frage

Frankreich nutzt die Chance und startet eine nächste Offensive für die Nuklearkraft.

Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist die Lage klar. Gegen steigende Preise von Gas, Kohle und Öl hilft, was auch ein probates Mittel gegen die Erderwärmung ist: Atomkraft.

Erneut appellierte er beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Donnerstag, dass Atomstrom in das Repertoire der Energiewende gehören müsse. Nuklearenergie sei CO2-neutral, stehe in beliebigem Ausmaß zu Verfügung und könne sogar zur Herstellung von grünem Wasserstoff eingesetzt werden, dem Traum der Industrie.

Dem Traum der ...