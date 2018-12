Ist Rumänien fit für den EU-Vorsitz?

Am 1. Jänner übernimmt Rumänien von Österreich die Präsidentschaft im Europäischen Rat. Das eigene Staatsoberhaupt hält die Regierung dafür nicht in der Lage.

"Wir sind bereit, die EU-Präsidentschaft zu Beginn des Jahres zu übernehmen." Das sagte Luminita Odobescu, die EU-Botschafterin Rumäniens am Dienstag in Brüssel. Ausgerechnet ihr Staatspräsident ist da ganz anderer Ansicht: "Ich bin der Meinung, dass wir dafür nicht vorbereitet sind." Das hatte Klaus Johannis vor rund sechs Wochen zu Protokoll gegeben. Unmittelbarer Anlass war damals der Rücktritt des Europaministers. Johannis hat seine Kritik an der sozialliberalen Koalition in Bukarest seither noch wiederholt.