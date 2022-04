Ist Russlands Präsident Wladimir Putin wahnsinnig? Was Macht mit uns macht

Ist Wladimir Putin wahnsinnig? Der Sozialwissenschafter Bernhard Heinzlmaier sinniert über Ursprung und Wirkung von derlei Gedankenspielen.

In der Ukraine ist Krieg. Für die Menschen in Europa ein kaum fassbarer Zustand. Immerhin glaubte man nach den Balkankriegen in den 1990er-Jahren, Auseinandersetzungen dieser Art auf dem Kontinent ein für alle Mal überwunden zu haben. Doch nun hat der russische Präsident Wladimir Putin es doch getan und ist in die Ukraine einmarschiert. Tausende Tote und Millionen Vertriebene waren die Folge. Und der Krieg befindet sich erst in der Anfangsphase. Ist es da nicht allzu verständlich, den russischen Präsidenten des ...