Ist sie die Richtige?

Anhaltendes Grummeln in der deutschen Sozialdemokraten lässt Zweifel aufkommen, ob Andrea Nahles die richtige Chefin für die SPD ist.

Die SPD kommt nicht aus dem Jammertal. Nicht nur hat sie bei der Bundestagswahl im September mit 20,5 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis erzielt. Es geht weiter abwärts. Beim Institut GMS kommt die SPD nur noch auf 16 Prozent und liegt damit nur noch knapp über der AfD (14 Prozent).



Auch bei den beiden Landtagswahlen im Herbst sieht es für die Genossen alles andere als erfreulich aus. In Hessen prophezeit die jüngste Umfrage 24 Prozent, was fast sieben Prozent weniger sind als bei der letzten Landtagswahl. Noch schlimmer sieht es in Bayern aus, wo die SPD mit der AfD gleichauf liegt und je nach Umfrage auf 12 bzw. 13 Prozent kommt.



Doch es sind nicht nur die Umfragen, die den Genossen aufs Gemüt schlagen. Der Doppelspitze aus Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sowie Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz ist es noch nicht gelungen, die Parteimitglieder zu überzeugen. Insbesondere Scholz ist in den Augen vieler bislang ein Totalausfall. Sein Auftritt in der Haushaltswoche des Bundestages wird allgemein als schwach bewertet.



Vor allem aber stört die Genossen, dass Scholz allzu sehr den Kurs seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) beibehalten will. So wird er mal als "Olaf Schäuble" und mal als "Wolfgang Scholz" verspottet. Und die Bösartigen lästern sogar "Rote Null," weil Scholz wie Schäuble an der schwarzen Null festhalten will.



Aber auch an Nahles gibt es Zweifel, ob sie den angekündigten Erneuerungsprozess trotz Einbindung in die Regierung schafft. Unvergessen ist ihr Spruch nach ihrem Ausscheiden aus dem Kabinett: "Ab morgen gibt's auf die Fresse." Nun steht sie vor dem Dilemma, einesteils gegen die Union austeilen zu müssen, andererseits aber auch die gemeinsame Regierungspolitik verteidigen zu müssen. Viele in der Partei beklagen, dass die Union mit ihrer Politik viel zu präsent sei, während sich die SPD zu sehr zurückhalte.



So habe Nahles etwa auf die von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vorgebrachte "Anti-Anschiebe-Industrie" viel zu lasch reagiert. Juso-Chef Kevin Kühnert forderte, die SPD müsse mehr Lautstärke in die Debatten bringen. Arbeitsminister Hubertus Heil empfahl seiner Partei, die Fragen anzupacken, die "den Menschen wirklich unter den Nägeln brennen."



Dazu gehört mit Sicherheit die Flüchtlingsfrage. Doch genau da hat die SPD keine klare Antwort. Beim Thema Familiennachzug hatte ursprünglich das SPD-geführte Justizministerium durchgesetzt, dass unter bestimmten Umständen auch reuige Gefährder davon profitieren sollten. Davon aber ist die SPD inzwischen wieder abgekommen. Aber auch am richtigen Umgang mit Russland scheiden sich die Geister. Und Hartz IV verfolgt die SPD wie ein böser Fluch.



Nahles hat immerhin versucht, in der Haushaltsdebatte den Ton etwas zu verschärfen. So hat sie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) angegriffen, weil die mehr Geld für die Bundeswehr will, aber in den vergangenen Jahren nicht einmal in der Lage war, das ihr zustehende Geld auch tatsächlich auszugeben. Doch auf Nahles lastet auch das Makel mangelnder Beliebtheit. Das gilt nicht nur in der Partei, wo sie nicht nur bei der Wahl zur ersten Parteivorsitzenden ein schlechtes Ergebnis erzielte. Schon als Generalsekretärin kam sie nie auf Traumresultate. Und auch in der Bevölkerung ist sie nicht sonderlich beliebt.



Die Unzufriedenheit mit der Parteichefin artikuliert sich in zwei Bereichen. Zum einen gibt es Überlegungen, die für Sommer nächsten Jahres geplante Halbzeitbilanz der Groko für den Bruch der Koalition zu nutzen. Andere wiederum machen sich Gedanken zu Alternativen für Scholz und Nahles. Dann kommen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie Niedersachsens Landesvater Stephan Weil ins Gespräch.