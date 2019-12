Istanbuls Bürgermeister weist Erdogans Kanal-Pläne ab

Ein gigantisches Kanal-Projekt in Istanbul gerät zur Machtprobe zwischen dem Istanbuler Oppositionsbürgermeister Ekrem Imamoglu und Präsident Recep Tayyip Erdogan. In einer teilweise landesweit übertragenen, rund eineinhalb Stunden langen Rede verurteilte Imamoglu das Projekt am Mittwoch scharf.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Bürgermeister Imamoglu auf Konfrontationskurs mit Präsident Erdogan