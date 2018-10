Italien antwortete auf EU-Bedenken zu Budgetplan

Italien hat auf die Bedenken der EU-Kommission zum Budgetplan reagiert. Das Schreiben von Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria traf Montagmittag in Brüssel ein. Darin übermittelte die italienische Regierung zusätzliche Informationen an die für die Haushaltsüberwachung in Europa zuständige EU-Kommission. Die EU hatte die Budgetpläne Roms zuletzt scharf kritisiert.

"Wir haben im Brief hervorgehoben, dass wir den Dialog mit den EU-Institutionen offen halten wollen. Wir wollen einen konstruktiven Dialog führen. Wir erklären Brüssel, welche Ziele wir mit unseren Haushaltsplänen erreichen wollen. Wir sind bereit, uns mit der EU-Kommission an einen Tisch zu setzen, um über unseren Haushaltsentwurf zu diskutieren", sagte Regierungschef Giuseppe Conte in Rom.

Zugleich verteidigte Conte den Budgetplan. "Wir sind keine verantwortungslose Bande. Wir haben lang den Haushaltsplan durchdacht und die Wirtschaftstrends unter die Lupe genommen. Wir sind überzeugt, dass Italien in eine Rezession geraten würde, sollten keine wirtschaftsfördernde Maßnahmen ergriffen werden." Damit würde sich Italiens Budgetlage noch mehr verschlechtern. "Wir haben beschlossen, dass wir auf Wachstum setzen müssen", sagte Conte.

Um die im Koalitionsvertrag enthaltenen Maßnahmen wie die Mindestsicherung zu finanzieren, seien 17 Milliarden Euro notwendig. "Unsere Gegner hatten behauptet, dass die Umsetzung unserer Wahlversprechen 100 Milliarden Euro kosten würden", sagte der parteiunabhängige Regierungschef.

Conte versicherte, das es keinerlei "Italexit" geben wird. Italien werde weder aus der EU, noch aus der Euro-Zone austreten. "Wir haben einen unglaublichen Reformplan, von dem nicht nur Italien, sondern auch Europa profitieren wird. Wir wollen die Regeln ändern. Wir wollen aber das System intern erneuern und eine freundliche Revolution vorantreiben. Wir werden viele Gesetze ändern", sagte Conte.

Die EU-Kommission will am Dienstag über den Fortgang des Budget-Streits entscheiden. Die EU-Kommissare würden bei ihrem Treffen das Verfahren diskutieren und die nächsten Schritte festlegen, sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Zu der zuvor veröffentlichten Stellungnahme Italiens zum Budgetentwurf und den Bedenken der Brüsseler Behörde könne er noch nichts sagen.

Bis Ende November will dann die EU-Kommission eine Empfehlung geben, ob sie einen drohenden Verstoß gegen geltende Budgetregeln sieht. Gemäß den sogenannten Maastricht-Kriterien ist eine maximale Neuverschuldung von drei Prozent der Wirtschaftsleistung und eine Gesamtverschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erlaubt, um die Stabilität des Euro zu gewährleisten.

Die EU-Kommission hatte am Donnerstag die Budgetpläne der italienischen Koalition aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung in Italien scharf kritisiert. Die Pläne zur Neuverschuldung seien eine "noch nie da gewesene" Abweichung von den Kriterien des Stabilitätspaktes, hieß es in einem Brief an Rom. Brüssel ist besorgt, da Italien auf einem Schuldenberg von mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sitzt. Es ist der zweithöchste in der Euro-Zone nach Griechenland.

