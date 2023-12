Italien steigt aus Chinas Seidenstraße-Initiative aus

Italien zieht sich aus einem umstrittenen Investitionspakt mit China, der sogenannten Seidenstraße-Initiative, zurück. Dies teilte die italienische Regierung in einem Schreiben an die Botschaft der Volksrepublik China mit, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten. In dem Schreiben wurde klargestellt, dass die Bereitschaft, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern "zu entwickeln und zu verstärken", ungebrochen sei.

BILD: SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Regierungschefin Meloni wollte schon 2022 aus der Seidenstra§e raus