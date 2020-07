Italien entsandte Ärzteteam an Bord der "Ocean Viking"

Die italienischen Behörden haben ein medizinisches Team an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" mit 180 Migranten geschickt. "Bisher wurde keine weitere Hilfe angeboten. Die Spannung an Deck steigt wieder", twitterte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee am Samstag.

SN/APA (AFP)/SHAHZAD ABDUL Migranten sollen medizinisch versorgt werden