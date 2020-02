Italien für neuen Pakt mit Libyen: Mehr Schutz für Migranten

Italien hat der Regierung in Tripolis einen Text zur Änderung des 2017 besiegelten Kooperationsabkommens in Sachen Migration vorgelegt. Der Text führt signifikante Neuerungen zum Schutz von Migranten und Opfern von Schlepperbanden in Libyen ein.

Abkommen regelt Bekämpfung der illegalen Migration