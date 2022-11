Giorgia Meloni greift hart durch - gegen Mafiosi und Raver

Die neue Regierung in Italien geht demonstrativ gegen Migranten, illegale Partys und Mafiosi vor.

Seit zehn Tagen wartet das deutsche Rettungsschiff "Humanity 1" im Mittelmeer auf ein Signal der Behörden, endlich in einem italienischen Hafen anlegen zu können. Die Besatzung hat 179 Migranten, darunter Minderjährige, an Bord. Auch der norwegischen "Ocean Viking" mit 234 im Meer vor Libyen aufgelesenen Menschen verweigern Malta und Italien die Landung. Italiens neuer Innenminister Matteo Piantedosi bleibt unnachgiebig. "Wir können keine Migranten aufnehmen, die von ausländischen Schiffen auf See aufgegriffen werden, die systematisch ohne vorherige Abstimmung mit den Behörden ...