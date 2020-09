Italien hat seine Lehren aus Corona gezogen

Rom meldet derzeit keinen starken Anstieg an Neuinfektionen, vor allem dank strenger Schutzmaßnahmen. Proteste dagegen gibt es kaum.

Besonders früh und besonders hart wurde Italien von der Pandemie getroffen. Am 11. März verfügte Ministerpräsident Giuseppe Conte einen kompletten Lockdown, der bis Ende Mai aufrechterhalten wurde. So lange und so strikte Maßnahmen hatte kein anderes EU-Land ergriffen. Und noch immer wird der Ernst der Lage in Italien im Vergleich zu anderen EU-Staaten offenbar recht gut erkannt.

1700 Neuansteckungen pro Tag meldeten die Behörden zuletzt durchschnittlich. Getestet werden in Italien etwa 100.000 Menschen pro Tag, nur zwei Prozent ...