Italien hofft auf den "Draghi-Effekt"

Mario Draghi gilt als Euro-Retter. Nun soll der Ex-EZB-Chef die neue Regierung in Rom bilden.

Nach den gescheiterten Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung unter Giuseppe Conte hat Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella nun den Bilderbuchkandidaten für die Lösung der Krise aus dem Hut gezaubert: Mario Draghi nahm am Mittwoch das Mandat zur Suche nach einer Regierungsmehrheit an. Selten hat der überstrapazierte Kosename "Super Mario" auf den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) so gut gepasst wie jetzt. Denn wenn einer den außer Kontrolle geratenen parlamentarischen Betrieb in Rom und die Pandemie mit ihren Folgen bändigen ...