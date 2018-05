Italien in Turbulenzen: Problem mit Übergangsregierung

In Italien steht inmitten der Turbulenzen an den Finanzmärkten nun auch die Bildung einer Übergangsregierung wieder in Frage. Der designierte Premier Carlo Cottarelli wollte sich für die Zusammensetzung eines Kabinetts mehr Zeit nehmen. Am Mittwoch trifft er erneut Staatschef Sergio Mattarella. Unterdessen scheint die Fünf-Sterne-Bewegung dem Präsidenten wieder die Hand auszustrecken.

SN/AFP/ANDREAS SOLARO Carlo Cottarelli trifft sich heute erneut mit Sergio Mattarella