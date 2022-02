Italien macht Ernst mit seiner Impfpflicht

Seit Jänner müssen über 50-Jährige geimpft sein, ab sofort wird bei Verstößen gegen die Pflicht gestraft. Besonders hart trifft es Arbeitende.

Seit Anfang Jänner gilt in Italien eine Impfpflicht für Menschen, die 50 Jahre oder älter sind. Ab diesem Dienstag müssen Personen, die dieser gesetzlichen Verpflichtung bislang nicht nachgekommen sind, auch mit Konsequenzen rechnen. Italienern und Italienerinnen jener Altersgruppe, die sich bislang nicht gegen Covid-19 haben impfen lassen, droht ab sofort eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro. Die Impfpflicht gilt auch für dauerhaft in Italien lebende EU-Bürger und andere Ausländer. Sie ist zunächst bis zum 15. Juni begrenzt.

