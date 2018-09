Italien plant Defizitziel von 2,4 Prozent bis 2021

Der Streit in Italiens Regierung über die Haushaltspläne für das kommende Jahr ist beigelegt. Nach wochenlangen Diskussionen einigte sich die Koalition aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung am Donnerstagabend auf ein Defizitziel von 2,4 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) für die Jahre 2019 bis 2021, verlautete es in Rom nach einer mehrstündigen Ministerratsitzung.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Di Maio: "Das ist ein Budgetentwurf für das Volk"