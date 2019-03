Italien Senat lehnt Aufhebung von Salvinis Immunität ab

Der Senat in Rom hat am Dienstag mehrheitlich gegen die Forderung eines Gerichts im sizilianischen Catania gestimmt, einen Prozess gegen den italienischen Innenminister Matteo Salvini wegen Freiheitsberaubung in Zusammenhang mit dem Migrantenschiff "Diciotti" im August aufzunehmen.

SN/APA (AFP/Archiv)/VINCENZO PINTO Salvini hat den italienischen Senat hinter sich