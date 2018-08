Italien stärkt Beziehungen zu Visegrad-Ländern

Italien sucht bei den mittelosteuropäischen Visegrad-Ländern Unterstützung für seine harten Kurs in der Einwanderungspolitik. Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini empfing am Dienstag den rechtskonservativen ungarischen Regierungschef Viktor Orban in Mailand und holte sich dabei überschwängliches Lob für seine Politik.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Innenminister Salvini stand zuletzt häufig in der Kritik