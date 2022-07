Italien stürzt in eine neue Regierungskrise

Die Anti-Establishment-Partei Fünf Sterne setzt sich von der Vielparteienregierung des früheren EZB-Chefs Draghi ab.

Es ist eine Frage des politischen Überlebens. Bei den Parlamentswahlen 2018 wurde die Fünf-Sterne-Bewegung stärkste politische Kraft in Italien. Seither geht es bergab mit der vom Satiriker Beppe Grillo gegründeten Bewegung. Zwei Mal stellte sie mit dem heutigen Parteichef Giuseppe Conte den Ministerpräsidenten, erst koalierten die Sterne mit der rechten Lega, dann mit den Sozialdemokraten. Schließlich unterstützten sie die Regierung der nationalen Einheit unter Mario Draghi. Doch auch damit ist es nun vorbei.

Am Donnerstag verweigerte die Anti-Establishment-Partei bei einer Abstimmung im Senat über ein Konjunkturpaket und Hilfsdekret für Bürger in sozialen Schwierigkeiten dem Ministerpräsidenten das Vertrauen. Der hatte das Dekret zuvor mit der Vertrauensfrage verknüpfen lassen. Politisch ist das Signal eindeutig: Die stärkste parlamentarische Kraft und der wichtigste Koalitionspartner der Vielparteienregierung von Ministerpräsident Draghi setzt sich ab. Der Premierminister suchte am Nachmittag Staatspräsident Sergio Mattarella auf, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Ob die Regierung Draghi damit am Ende ist oder ein Ausweg gefunden wird, war vorerst nicht klar.

Die politische Verantwortung für die Krise liegt zweifellos bei der Fünf-Sterne-Bewegung. Politiker und Kommentatoren warfen aber auch dem Ex-Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) eine gewisse Dickköpfigkeit vor. Denn Draghi, dessen Regierung mitten in der Pandemie im Hinblick auf die Verwendung der EU-Finanzhilfen gebildet wurde, verfügt weiter über eine Mehrheit. Im Juni hatte sich Außenminister Luigi Di Maio im Streit über italienische Waffenlieferungen an die Ukraine von Giuseppe Conte und der Fünf-Sterne-Bewegung abgespalten. Di Maio folgten rund 60 Parlamentarier, die Draghi weiter unterstützen.

Der parteilose Draghi schloss bisher eine Neuauflage der Koalition aus: "Für mich gibt es keine Regierung ohne die Fünf-Sterne-Bewegung und es wird keine andere Regierung Draghi als die jetzige geben." Als politischer Außenseiter ohne Partei im Hintergrund will er sich offenbar nicht auf die üblichen politischen Ränkespiele in Rom einlassen. Offen ist, ob Staatspräsident Mattarella ihn umstimmen kann.