Lega-Chef Matteo Salvini hat die Koalition mit den Fünf Sternen platzen lassen. Aber sein Wunsch nach raschen Neuwahlen stößt bei den anderen Parteien auf Widerstand.

Die meisten Italiener sind noch in den Ferien. Das gilt auch für Beppe Grillo, den Parteigründer der Fünf-Sterne-Bewegung. In seiner Toskana-Villa verbringt der Satiriker seine freien Tage, die er zuletzt häufiger wegen der politischen Erdbeben in Rom hat unterbrechen müssen. ...